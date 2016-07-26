林鄭月娥：香港過去一段時間經濟發展是政治問題

行政長官林鄭月娥接受內地傳媒訪問，指香港過去一段時間的經濟發展並非經濟問題，而是政治問題。

林鄭月娥指，以往香港不能看得太長遠的原因是政治環境太惡劣，政府要做事，不知道會否遇上立法會「拉布」，現時完善選舉制度，可以想像未來的立法會將比較理性、平衡，以及有廣泛代表性，對增強行政主導的政治體制非常有利，特區政府會按照十四五規劃給香港的定位，設計未來10年、20年的發展，也希望符合國家對香港的要求。

林鄭：前海方案增強港人對祖國向心力

中央早前公布「前海方案」，林鄭月娥表示，「前海方案」對香港十分重要，將為香港帶來無限機遇，可以增強港人對祖國向心力，她又指，香港要融入國家發展大局，必需堅持「一國兩制」，維護國家安全，增強港人對憲法和基本法認識，增強國家意識及愛國精神。

林鄭月娥又強調，對維持香港國際金融中心的地位有信心，不怕別人抹黑，認為現時很多海外金融機構對香港仍然充滿信心，希望在香港未來發展金融事業上分一杯羹。