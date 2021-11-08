林鄭本月25日網上授課 教校長教師「行政長官憲制地位」(附登記連結)

特首林鄭月娥在新一份《施政報告》中提及，為了讓取代通識科的高中公民與社會發展科老師更能掌握行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權，她會「為有興趣的老師親自上一堂課」。據教育局昨日公布，有關特首主講的課程將於本月25日以網上授課形式舉行，主題為「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，有興趣的教師們可按此登記。

名額1500個 設問答環節

有關課程列為高中公民與社會發展科知識增益系列，對象為公社科及通識科的校長、副校長、科主任及教師 ，內容包括國家與香港特區的憲制關係、行政長官的憲制地位和職權、特區的政治體制，名額1,500個，需要預先申請，報名日由昨日起開放至下周五(19)日爲止，每間中學可根據次序提名8人，先到先得，當日課程在下午2時45分開始，為時約個半小時，並設有半小時的問答環節。

在上月公佈的施政報告，林鄭月娥提倡加強《憲法》和《基本法》教育，及並加強校監、校董、校長、教師和學生對國家安全教育的認識，當時表明為了讓教授公民與社會發展科的老師更好掌握行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權，「我已向教育局長提議由我現身說法，為有興趣的老師親自上一課」。

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