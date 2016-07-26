林鄭籲把握機會接種 增4確診3人打齊針

本港昨增4宗新冠肺炎輸入確診個案，除德國抵港的31歲男機組人員(#12017)外，其餘3人已在港完成接種復必泰或科興新冠疫苗，包括一名外傭(#12019)，當中一人更在港取得陽性抗體檢測報告。已打針的患者中，兩人帶有L452R變異病毒株、一人結果待定；初步確診少於5宗。

截至昨晚，本港有356.5萬人已接種首劑疫苗，佔適齡人口52.4%。特首林鄭月娥昨早明言，本港接種率情況仍須改善，又指防疫措施會百密一疏，故須打針建立屏障。她又稱，現時本港處於第四波疫情完結、未見第五波疫情的空窗期，促市民把握機會打針。

另外，一名今年1月確診的52歲婦人(#9609)，被發現今年1月17日虛報密切接觸者資料，昨被判即時監禁14日。

香港科技大學新學年起，禁止未打針或無定期檢測的師生和職員進入校園。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為安排合理，料其餘大學稍後的安排會相若，但建議大學管理層事先應與學生多溝通，解釋打針必要性和盡早公布有關安排。