林鄭自稱央視忠實粉絲 港台將播放更多內地節目

行政長官林鄭月娥出席央視節目的啟動儀式致詞時稱，自己是央視的「忠實粉絲」，並形容其製作的節目「首屈一指」，而香港電台作為公營廣播機構，有責任提供讓市民了解社會和國家的節目，培養國民身分認同感。

林鄭續指，港台將積極配合播放央視的建黨節目，並會與央視建立長期合作夥伴關係，讓更多內地節目在港台播放，助港人認識國家發展。港台電視31將於今日起，播放央視製作的建黨百年節目，包括「七一勳章」頒授儀式、講述「三大會戰」的劇集《大決戰》及講述毛澤東統領參與「韓戰」的《跨過鴨綠江》等。

港隊創佳績 林鄭：以身為中國人為傲

林鄭又指，媒體可以凝聚人心，例如政府購入東京奧運轉播權，讓市民免費觀看賽事，為運動員打氣。林鄭表揚港隊交出亮麗成績，取得歷史性的六面獎牌，自己以身為港人感到自豪、亦以身為中國人為傲。

林鄭亦提及國家安全議題，重申過去兩年出現危害國安的風險，而中央終根據憲法和《基本法》堅持「一國兩制」原則，為香港解決問題，包括制定《國安法》及完善選舉制度，以確保愛國者治港。

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