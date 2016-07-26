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林鄭表明《防賄條例》涵特首「走數」　查錫我：令人質疑超然於法律
1 小時前
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林鄭表明《防賄條例》涵特首「走數」　查錫我：令人質疑超然於法律
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特首林鄭月娥表明一定會就《防止賄賂條例》涵蓋特首「走數」，查錫我批評有關講法是莫名其妙。圖為林鄭月娥。(資料圖片)

特首林鄭月娥表明，任內不會履行競選承諾，修訂《防止賄賂條例》，將第3條及第8條適用範圍擴大至特首，亦不贊成日後的特首修例，直言自己「一定走數」。前廉署總調查主任、大律師查錫我在電台表示，林鄭月娥的講法是莫名其妙，邏輯難以理解，指現行《防止賄賂條例》有部分條文適用於行政長官，為何不可以將規管範圍進一步擴闊，令市民質疑行政長官是否可以超然於法律。

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查錫我補充，如果要解決所謂「憲制問題」，可以由中央授權專責委員會，處理行政長官申報利益的事宜。

林鄭月娥昨日出席立法會答問大會，表明不會履行競選承諾，就修訂《防止賄賂條例》涵蓋特首一事「走數」，並解釋行政長官是向中央負責的官員，某程度上處於特區的行政、立法、司法之上，如果修例會削弱行政長官的憲制地位，批評過去有人是想不斷削弱行政長官的憲制地位及憲制責任。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/林鄭表明《防賄條例》「走數」　前廉署主任：令人質疑超然於法律-276184
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