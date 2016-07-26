林鄭骨折｜現屆政府女高官多跌傷 鄭若驊陳肇始均曾骨折

特首林鄭月娥昨晚在禮賓府跌倒，右手手肘輕微骨折，在瑪麗醫院留醫一晚後，今早在右手包紮下離開醫院。翻查資料，本屆政府先後有多名司局長跌傷，包括律政司長鄭若驊，以及食物及衛生局長陳肇始，而陳肇始至少3次因跌倒導致手部受傷。

鄭若驊倫敦遇示威混亂間跌倒

在前年修例風波期間，律政司長鄭若驊在倫敦出席講座，被數十名支持香港的示威人士包圍，示威者高呼反修例口號，並指罵鄭若驊。期間，鄭若驊在混亂中跌倒，由工作人員護送離開。鄭若驊其後左手手腕受傷，並稱自己前手臂有骨折，手腕有部分脫位，需要進行手術，以一片鈦金屬片和螺絲來固定骨折的地方。鄭若驊其後由北京返港，被問到為何不由倫敦直接回港，她當時說是「大使館安排我回國時，安排我返北京，我哋國家嘅首都」、「因為是大使館安排，安排我返去國家」。

陳肇始至少3次跌倒手部受傷

食物及衛生局長陳肇始，亦至少3次因跌倒致手部受傷。在2015年10月，時任食衛局副局長陳肇始健身時失平衡跌倒，令右手虎口位舟骨骨裂，要用護腕固定右手，並需接受為期6周的治療。前年3月，陳肇始出席一個公開活動時在升降機中跌倒，有輕微骨裂，並觸及手腕舊患，需要打石膏回家休息；至今年6月，陳肇始出席立法會大會時，左手腕及手臂紮上繃帶，其新聞秘書回覆傳媒時指，陳肇始意外跌倒，惟不影響日常工作，其後陳肇始出席活動時，解釋是因辦公室廁所地面濕滑，不小心跌倒。

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