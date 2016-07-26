林鄭骨折｜FB報平安：右手手肘骨「崩」了 稱最大難題是穿衣寫字

特首林鄭月娥昨日(18日)晚上在禮賓府摔倒，導致右手手肘輕微骨折，自行前往瑪麗醫院求醫後，今早已經出院。林鄭月娥今日傍晚在Facebook發文報平安，並上載一張自拍照。貼文提到，她經檢查和照X光後，發現是右手手肘骨有部分「崩」了，需要打石膏固定，預計需時兩至三周癒合，更笑言現時「最大的難題」是穿衣和寫字。

林鄭月娥透露，昨晚在禮賓府宴請退休同事，晚宴開始前下樓時從梯級跌了下來，初時以為是皮外傷，但右手愈來愈痛，送客後便自行到瑪麗醫院求診。她住院一晚並接受腦部掃描及其他部位檢查後，今早已出院回禮賓府休息。

林鄭稱收大量問候訊息

林鄭月娥表示，自今早「零(凌)晨」發出政府公報透露入院的消息後，收到大量問候的訊息，但未能一一回覆致謝，當中有多位好友留言説「小病是福」，她認為是「我這個停不下來的特首」好好休息的機會。她又透露，自己已接近三年沒有休假，今年《施政報告》前後更是忙得不可開交，就趁此「手傷」休息一下。

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