林鄭：未來十幾年人口遷移都是往新界北發展
12 小時前
林鄭：未來十幾年人口遷移都是往新界北發展
特首林鄭月娥在新一份《施政報告》中提出發展「北部都會區」。她接受內地傳媒《南方Plus》訪問時表示，香港經濟發展融入國家發展大局，要以粵港合作為基礎，香港未來十幾年的人口遷移，都會向新界北部發展。
林鄭月娥說，北部都會區的選址原因，是因為「無得揀」，香港面積只有1,100平方公里，但因為香港的地理環境很多山，港人亦喜愛本港的山和郊野公園，歷史上香港都在近南邊發展，因為香港島，然後九龍、新界，市區已經發展得差不多，除非做舊區更新，否則沒有新的土地，即使沒有提出北部大發展的策略，香港未來十幾年的人口遷移，其實都是往新界北部方向發展。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/林鄭：未來十幾年人口遷移都是往新界北發展-288802