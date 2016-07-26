林鄭：3高官飯聚已交罰款不會跟進 港大評議會悼念暴徒應採行動

特首林鄭月娥出席行會前回應3名高官出席晚宴違反限聚令事件，她說3人已交定額罰款，承擔了法律責任，不會有其他跟進或刑事檢控，亦不需要向公務員事務局申報。她強調事件反映的是執法部門並沒因為涉及高官，而在執法上有所偏差，又說現行機制沒要求公務員申報收到定額罰額通知書，對此要一視同仁，其他公務員亦可能有違泊而被罰款，強調3人已發聲明承認敏感度不足及覺得有歉意，連日來亦在網上遭攻擊及誣蔑，已付出「法律以外的代價」，她重申希望事件告一段落。

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然而，對於港大評審會日前發聲悼念七一刺警的施擊者，林鄭月娥表示，該會竟然可以就著一件冷血事件，認為該刺警的暴徒為港犧牲，行為令人非常髮指，自己不論作為港大校監、特首或普遍市民，都對此非常憤怒，亦感羞愧。她說，儘管評議會已出來致歉及收回聲明，大學當局亦應繼續採取行動，假如執法上，警方認為有跟進的空間，她亦會同意由執法機構跟進，惟她表示自己不會介入。

稱與3高官共事知道為人

被問到她早前提到官員要「比白更白」，若3名出席晚宴的高官只交罰款而毋須有其他法律責任，是否代表現有公務員守則及防貪條例形同虛設，林鄭月娥指，希望大家可以用客觀態度觀察事件，強調她與政務司長李家超、保安局長鄧炳強與該3名高官共事，知道3人的為人，一致認為毋須就晚宴事件作進一步調查。