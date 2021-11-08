果汁冰藏毒｜警破歷來第二大販毒案 巴西急凍果汁藏逾6億可卡因

果汁以攝氏零下18度「急凍」運港，抵港卻沒有存放凍倉，加上盛載容器有別於業界慣常做法，而運費亦較貨價高，引起警方懷疑。警方毒品調查科日前突擊搜查兩個報稱載有急凍果汁的貨櫃，在當中7桶果汁中檢獲610公斤懷疑可卡因，估計黑市值6.2億元，屬歷來第二大宗販毒案件。警方隨後拘捕一名負責接貨的男子，控以販運危險藥物罪，昨在西九龍裁判法院應訊。

毒品調查科人員上周五根據線報，在天水圍一間物流公司，檢查2個由巴西聖保羅抵港，報稱運載256桶急凍果汁的貨櫃，並在其中一個貨櫃的7桶急凍果汁內搜出508磚共重610公斤的可卡因，市值6.2億元。翌日再在葵涌一個工廈單位內拘捕28歲姓陳無業男子，他涉及一項販運危險藥物罪，昨在西九龍裁判法院應訊。警方指調查將會繼續，不排除有其他人被捕。

警務處毒品調查科警司陳江明指，執法人員搜查時，因全部果汁都被急凍成冰塊，增加檢查難度，他們需以光譜分析儀及X光機檢查，找出可疑果汁，再花兩日時間及以人手破冰，最終在7桶果汁內搜獲一批以膠紙密封的懷疑毒品。警方亦在現場搜出鐵鎚和電鑽等，相信用來破開急凍的果汁。警方相信被捕男子受金錢利誘犯案，除收貨外，亦負責其他工作最終或可收取數萬元，但工作尚未完成，目前只收取1,500元報酬。

運費太高惹懷疑

毒品調查科署理總警司吳頴詩指，警方發現兩個凍櫃抵港後沒有用凍倉儲存，而且運送果汁的成本遠比貨物價值高而引起懷疑，調查後揭發案件。她引述業界透露，他們運送果汁或同類物品會使用膠桶，而非案中所用的鐵桶。警方呼籲，物流及存倉等業界提高警惕，留意客戶有無可疑，包括是否首次合作，對方是否新成立公司，對清關及文件等流程不熟悉等，如有懷疑應向警方舉報。

警方今年破獲毒品案的宗數及檢獲的毒品量均上升，她認為與供應及需求有關。警方數字顯示，截至今年9月，警方和海關合共檢獲1,719公斤可卡因，比去年同期大增73%；警方今年首9個月累計破獲的毒品案件亦有2,630宗，升44%。警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。至於本港歷來最大宗毒品案在今年4月破獲，當時檢獲黑市值超過9億元可卡因。

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