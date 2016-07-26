柏傲莊III｜屋宇署收到涉事兩座全面報告 已要求額外測試其餘座數

大圍站上蓋物業項目柏傲莊III的第1及第8座，牆身底座出現混凝土強度未達設計要求，發展商新世界主動提出拆卸重建。運輸及房屋局透露，事發後屋宇署已要求相關的註冊建築專業人士就事件提交全面報告，並於7月底收到有關報告，經檢視後已要求提供補充資料，包括檢視地盤管理及監督安排。

運房局長陳帆書面回覆立法會議員質詢時指，屋宇署早前已要求相關的註冊建築專業人士，就柏傲莊第3期餘下5座住宅大廈及平台作額外測試，包括鋼筋混凝土支柱及承力牆的反彈錘敲測試及取樣抗壓測試。有關測試須由創科署轄下的認可實驗所進行，而取樣抗壓測試須在屋宇署人員於現場見證取樣過程下進行。

陳帆指，初步額外測試已完成，屋宇署正審視相關結果，而其他額外測試現正進行中，而屋宇署會詳細審視有關額外測試的結果，以確保項目所用的混凝土及相關結構符合法例規定。

協議列明追究條款惟不能披露

陳帆提及，柏傲莊兩座樓宇的拆卸重建工程及其他後續工作，均會根據港鐵公司與新世界簽訂的發展協議中，列明的相關責任及追究條款進行。政府了解相關後續工作，但基於保密條款及商業敏感資料，不能向外披露。

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