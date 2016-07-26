柏傲莊III｜新世界聘黃志明調查事故 確保樓宇質量合符法例標準

大圍站上蓋物業項目柏傲莊III的第1及第8座，牆身底座出現混凝土強度未達設計要求，發展商新世界主動提出拆卸重建，事件或涉人為疏忽。新世界今日表示，已聘請獨立第三方專家資深工程師黃志明及其團隊調查今次事件經過。

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翻查資料，黃志明曾獲聘跟進多宗工程界「燙手山芋」重大事故，包括沙中綫紅磡站月台剪短鋼筋事件等。新世界表示，黃志明及其團隊將監督清拆重建過程，並調查今次事件經過及提供改善建議，確保樓宇質量合符相關法例及法定標準。專家團隊亦會檢視整個建築工程的工序流程，並盡快向新世界提交報告。同時，黃志明團隊亦會審視獨立第三方機構就柏傲莊I及II的質量覆檢結果。

曾跟進多單工程界「燙手山芋」

黃志明為黃志明建築工程師有限公司的董事，是註冊的結構及岩土工程師，從事土木工程、結構工程等工作逾30年。黃過去曾接受跟進多宗重大工程事故，除沙中綫紅磡站月台剪短鋼筋事件外，城大天花倒塌、港珠澳大橋混凝土測試報告作假、「大館」已婚督察宿舍倒塌事故及天水圍天頌苑短樁事件都曾經他手作調查。

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被指發現問題仍售樓 新世界稱原料不影響竣工日期

至於外界關注屋宇署於6月18日接獲柏傲莊III檢測報告後，售樓活動仍然繼續，新世界表示，於6月中接獲承建商有關第8座的通知，但經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全，涉事牆身結構亦僅佔已興建樓層的牆身結構約1%。新世界當時認為有關問題可透過更換或重造等方案解決，類似情況並非罕見，對完工及關鍵日期並無任何影響，故此不影響售樓活動進行。

新世界又指，有關事件或涉及法律程序和責任，現階段未能作進一步披露，但強調集團已考慮不同解決方案，包括加固及局部重造等，最終決定主動拆卸已興建的樓層，以釋除買家疑慮。而就柏傲莊III買家跟進安排，新世界指，將於下周起陸續向受影響買家發信解釋安排，並已成立專責小組跟進。