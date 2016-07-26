柏傲莊III｜石屎未達標須主動清拆 工程師料或涉訂錯或落錯

大圍站上蓋物業項目柏傲莊III的第1及第8座，牆身底座出現混凝土強度未達設計要求，發展商新世界主動提出拆卸重建。註冊結構工程師倪學仁於電台節目表示，據他了解，承建商於興建過程中將原本能承受80MPa的混凝土，換成只能承受45MPa的混凝土。他認為，有可能是訂購混凝土時買錯種類，或將混凝土落錯地方，但根據現有資料難作具體推斷。

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若僅加固或致可用空間減少

倪學仁解釋，80MPa代表每平方厘米能承受8公斤壓力，而住宅樓宇一般只須用到30至45MPa的混凝土，認為柏傲莊III使用80MPa的原因，是為了減小牆身及柱身的佔用體積。他又指，技術上可透過加固工程作出改善，而毋須全幢清拆，但屆時將衍生其他問題，例如牆身及柱身會變厚，導致可用空間減少。

地盤工人本可分辨用錯混凝土

倪學仁又指，現時水泥廠已自動化，由電腦調教混凝土的成分配給，以達致符合設計強度，加上每日會作好多檢驗，包括混凝土的成分，相信好少出錯。他又指，用錯混凝土，地盤工人亦能夠分辨，45MPa的混凝土在倒模後較結實，但80MPa的混凝土由於加入了其他增強劑，因此會較稀，倒模後會「攤開」一遍。