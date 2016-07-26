柏傲莊III｜私樓清拆重建港屬罕見 當年愉翠苑案改建花園最轟動

由新世界發展及港鐵合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊III，因部分牆身底座混凝土檢測未達要求，發展商主動提出拆卸重建，並延後9個月交樓，當中影響846戶買家，堪稱本港罕見的私樓清拆重建例子。事實上，過去香港樓宇在興建期間甚少出現問題，但於上世紀九十年代末接連爆出多宗「短樁」事件，導致最少兩幢樓宇建需要拆卸。

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當時房署的資助房屋沙田圓洲角項目 (現稱愉翠苑)，承建商涉偷工減料，至樓宇建成後，房屋署驗收人員始揭發，令該屋苑D座及E座兩幢樓宇出現嚴重沉降。房委會基於安全理由，決定將該兩座樓宇拆卸，並改建成一個小花園，兩名外判商董事被裁定串謀詐騙罪成判囚。

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2.5億補救天頌苑短樁矚目

此外，天水圍天頌苑短樁事件亦轟動一時。在1999年時，房署因無法在天頌苑K座及L座安裝升降機槽，其後才後發現樓宇出現不尋常的沉降和短樁。雖然最終不用拆卸，但房委會要動用2.5億元進行補救工程。