染變種病毒印裔男與女友 隱瞞行蹤分判囚3月及20日

首兩宗流入本港社區的新冠肺炎變種病毒個案，印度裔男子(圓圖)及菲籍女友，因向衛生防護中心瞞報或以「擠牙膏」式報告行蹤，導致4幢住宅、過千名居民撤離檢疫、全港外傭要強制檢測。兩名被告早前承認7項「明知而向授權人員提供虛假資料」罪，分別判監3個月和20日。



兩被告為印度裔30歲男工程師Syed Mohamed Rizvi(#11643)和菲律賓籍31歲女護士Guadiz Victoria Marie Alcaide(#11672)，兩人報稱為情侶關係。男被告代表律師昨進一步求情，指被告現已深感悔意、對為香港市民帶來困擾道歉，希望能盡快返回杜拜工作，盼法庭判處緩刑。女被告則求情指，本身要負責在菲律賓祖母的生活和醫療開支，還柙20日已受教訓。



主任裁判官嚴舜儀判刑時，指兩人提供的誤導資訊令約1,600人要檢疫，亦令當局需時16日追蹤密切接觸者，合謀虛報自己行蹤令社區公共衛生陷入危機，又稱男被告有兩次機會說出真相，但最終待女被告交代真相後才坦白，嚴官強調，判刑並非要懲罰患病者，而是向公眾傳遞信息患者須向當局交代行蹤，以便追蹤個案、確保公眾健康。



嚴官並指出，女被告身為護士理應知道防疫條例的用意，卻仍然選擇隱瞞。考慮到兩人認罪，扣減三分之一刑期後，判處男被告入獄3個月、女被告監禁20日，其中女被告扣減還柙日數後當庭釋放，她離開時沒有回應傳媒提問。