染變種病毒少女母親確診 胞姊疑帶毒訪多區商場食肆

天水圍天盛苑盛譽閣繼17歲女學生確診並帶有變種病毒後，其同住母親和胞姊昨分別確診和初步確診，其中胞姊上月下旬到過荃灣、尖沙咀和深水埗多處，包括南豐紗廠、K11 MUSEA和西九龍中心等。當局日前表示，少女感染的病毒接近已命名為Alpha變異株的英國變種病毒，但比對其病毒株與深圳正傳播的英國變種病毒後，發現兩者並不吻合，意味來源並非深圳。

感染英國變種病毒的17歲少女(#11852)，與昨確診的53歲母親(#11859)和初步確診的20歲胞姊居於天盛苑盛譽閣。母親入住檢疫中心確診、沒有病徵，衛生署公共化驗所顯示她和17歲女兒同樣帶有變異病毒株N501Y。她們近日曾經到訪過的地方，早前初步確診時已納入強制檢測公告(見表)，暫時未發現個案。

初步確診的20歲胞姊，上周五(4日)被送往檢疫中心當日，出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，翌日送院治理，其呼吸道樣本呈初步陽性反應。她本身是學生、近期主要在家上網課，但上月23日和29日先後去過九龍新界多處，包括荃灣如心廣場商場一、二期、南豐紗廠、愉景新城商場、荃灣大壩街食肆「火山燒」等，以及尖沙咀K11 MUSEA、星光行「誠品生活」及深水埗西九龍中心等(見表)。

胞姊沒有使用「安心出行」

衛生防護中心指，由於病人沒使用「安心出行」程式，中心會根據病人至今提供的行蹤，向曾到訪相同地點人士廣播有關信息，相關地點亦已納入強制檢測公告。中心又指，3名染疫的家人均未曾接種新冠疫苗。至於昨公布的7宗確診個案，僅上述「53歲母親」為本地個案，其餘6宗輸入個案，3宗涉變種病毒，分別來自菲律賓、印度及阿聯酋。

今次確診的17歲少女，當局前日指初步分析顯示她感染的是英國變種病毒，為本地首宗無外遊的源頭未明變種病毒個案。衛生署表示，公共化驗所比對今次個案和本港早前確診個案的英國變種病毒基因排序，結果顯示兩者並不吻合。衛生署亦取得深圳近期涉及英國變種病毒的確診個案基因，對比後病毒株也不吻合，意味少女感染源頭非來自深圳。

專家促檢視「外防輸入」政策

此外，呼吸及系統科醫生梁子超認為，政府應盡快檢視所有「外防輸入」政策有否漏洞，包括豁免和非豁免人士，並須在兩周內鎖定漏洞和可能傳播鏈、阻截病毒落地生根。他指出，今次確診的變種病毒與英國、印尼、深圳和台灣的同類，惟深圳只在貨櫃碼頭範圍爆發，估計較有機會源於台灣回港人士。他又促請當局，應要掌握豁免人士在港的活動範圍，以免重演去年6月經海員傳入本港的疫情。(相關新聞見A2,A4)