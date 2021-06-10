柳州螺螄粉成國家級非遺 香港天后誕也入列

中國國務院今日公布第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，185個上榜項目包括了多款廣受歡迎美食的製作技藝，例如近年風靡華人世界的「廣西柳州螺螄粉」，在內地赫赫有名的「福建沙縣小吃」，還有港人熟悉的「桂林米粉」、「廣州沙河粉」、「廣西悟州龜苓膏」等。

文化和旅遊部非物質文化遺產司司長王晨陽表示，近年許多非遺項目透過創造性轉化、創新性發展，不斷融入現代生活，為促進經濟社會發展作出積極貢獻，沙縣小吃和柳州螺螄粉製作技藝正是典型。他指出，沙縣小吃經濟實惠、方便快捷，是北方食品製作技藝與南方飲食文化相結合的典範，現今保留的小吃品種有一百一十多個，沙縣小吃全國門市超過8.8萬家，帶動數十萬人就業，而柳州螺螄粉則是柳州「特色名片」，已發展成面向全國的特色產業，帶動養殖、種植、加工及服務業等相關產業融合發展，在解決就業、脫貧致富，推動地方經濟發展方面，都發揮重要作用。

港澳申報5項目全入選

此外，文化和旅遊部黨組成員王曉峰表示，今次公布的除了185項第五批國家級非遺代表性項目名錄，還有對前四批國家級非遺代表性項目名錄中的140項進行擴展(國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄)，而香港、澳門特別行政區申報的5個項目，全數列入上述兩個名錄。香港「香港中式長衫製作技藝」、「媽祖祭典(香港天后誕)」及澳門「土地信俗」獲列入擴展名錄，澳門「土生土語話劇」及「土生葡人美食烹飪技藝」獲列第五批國家級非遺代表性項目名錄。