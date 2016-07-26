校方遺憾 中大學生會宣布解散 聲明︰為同學最大利益著想

有51屆歷史的中大學生會宣布解散，中大學生會在社交平台發聲明指，校方要求學生會向政府獨立註冊，自行承擔法律責任，學生會諮詢法律意見後，為同學的最大利益著想，有此決定。中大校方對學生會的決定感到遺憾，指學生事務處將處理學生會過往負責的服務，以減少影響。



中大學生會辦事處昨未有開門，並貼上解散的聲明，學生會昨在社交平台發聲明指，作為中文大學一員，一直以來與校方關係雖時有張弛，但仍有溝通之道。即使在風雨飄搖的日子，校方依然承認學生會在校內合法地位。但自2月以來，校方宣布停止代收學生會會費，並要求學生會向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。學生會諮詢法律意見，大律師建議「不需要」獨立註冊。

聲明指如順應法律意見，學生會五十年的歷史恐要終結，否則會在難以自處的兩難，為同學最大利益著想，學生會在上月10日召開聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散學生會的議案。「自此，歷五十一屆，堅持由民主程序產生的中大學生會，成為歷史。」

校方︰學生事務處接手服務

中大校方對學生會最終決定主動解散感遺憾，指過去8個月一直與學生會溝通，並建議學生會按社團條例或公司條例註冊，以確保學生會能夠依法運作。學生事務處將處理以往由學生會負責的相關服務，致力在過渡期減少對有關服務的影響。

曾任中大學生會會長的政治與行政學系高級講師蔡子強，對解散感到可惜，並指學生會代表學生自主和民主實踐的聲音，若沒有學生會，學生要進行這類的民主實踐很困難。



校方遺憾 中大學生會宣布解散 聲明︰為同學最大利益著想