格魯吉亞攝影師遭反同性戀極右份子毆打致死

格魯吉亞一名電視台攝影師在採訪反對性小眾平權的示威期間，被極右翼襲擊者毆打，其後致死，引發示威促總理加里巴什維利辭職。

這名37歲男攝影師Lekso Lashkarava為當地獨立電視台TV Pirveli 工作，上周一(5日)採訪一個反對舉辦同志遊行的示威，該遊行雖然最終因安全理由取消，但反對者繼續上街，極右翼人士更襲擊另外逾50名在場採訪的記者。

遇襲致死的男攝影師面骨受損，手臂折斷，出現腦震盪，並遭受化學燒傷。

總理被指鼓勵針對傳媒及挑起社會矛盾

無國界記者組織譴責襲擊，批評政府行動被動，警方亦未能保護記者。當地傳媒亦指控政府鼓勵攻擊記者的暴力行為，並且參與其中，批評當地的防暴警察經常針對記者。社運人士及傳媒周日分別舉行兩場遊行及集會，要求總理加里巴什維利辭職，以及反對針對傳媒。

除了被指對記者不友善外，加里巴什維利亦被指暗地裡支持民族主義團體，舉行反對親西方份子的示威，亦因聲稱同志平權不為社會大眾接受，挑起社會矛盾，鼓勵針對傳媒，而受到反對派批評。