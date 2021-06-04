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梁振英批「根本上顛覆中國政府」 促查法輪功提司法覆核背景
2021-06-04
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梁振英法輪功司法覆核食環署國安法
梁振英批「根本上顛覆中國政府」 促查法輪功提司法覆核背景
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《港區國安法》生效近一年，前特首、全國人大政協副主席梁振英指，法輪功「既不是宗教，也不是練功團體，從根本上就是顛覆中國政府的組織」，對組織提出質疑。他提及就沒收法輪功在政府土地擺放的展品，政府因此與法輪功打了8年官司，近日終審法院駁回法輪功上訴申請，他指法輪功由大律師公會主席夏博義代表，質疑法輪功學員興訟的資金來源及與夏關係，稱香港有了《國安法》，請國安人員接手調查。

梁振英在社交平台專頁發文，指出法輪功以為自己有特權，到處阻街。他更特別提及，他早於2013年已指示食環署沒收法輪功在政府土地擺放的展品，其後署方在全港26個法輪功宣傳點沒收130幅橫額及484塊展板，檢控了2名法輪功學員。法輪功提出司法覆核並在2018年勝訴，2019年政府上訴得直。至今年5月，法輪功向終審法院申請上訴許可，但被駁回。梁表示，法輪功竟可與政府打了8年官司，質疑是否獲法律援助，抑或代表他們的夏博義為他們免費打官司。他質疑若兩者均不是，那麼錢從何來。梁直言，法輪功是「顛覆組織」，以香港作前沿陣地，促國安機構調查事件中有關人士背景。

梁振英憶述當年作指示時，政府同事憂慮行動起爭執又或被法輪功興訟，他引述自己當時回答指，「政府在法庭都輸官司，我們就打到底」，不應怕他們，又謂「這故事教訓我們甚麼？好好的一個地方，污煙瘴氣是怎樣來的？」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/梁振英批「根本上顛覆中國政府」-促查法輪功提司法覆核背景-270606
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