梁振英：基本法規定中央對港基本方針政策 是法治最高體現

由中聯辦舉辦的「中國共產黨與『一國兩制』主題論壇」，早上於灣仔會議展覽中心舉行。全國政協副主席梁振英致辭時表示，歷史遺留下香港領土和主權的問題，而中國共產黨開創了以「一國兩制」和平解決這些問題的先河，樹立法治和民主典範。

梁振英指，1985年4月10日，全國人民代表大會決定成立「基本法起草委員會」。在第一次會議上，基本法起草委員會決定用5年時間起草《基本法》，並發起籌組「基本法諮詢委員會」。

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梁振英又指，《基本法》是全國性法律，亦是特區政府的法律，規定出中央對地方的基本方針政策，是法治的最高體現。《基本法》起草諮詢為期4年多，是本港至今時間最長、規模最大，並有廣泛代表性的諮商工作，指「基本法諮詢委員會」的委員來自多個界別，形容《基本法》的起草方式，是民主的最高體現。