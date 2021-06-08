Am730
Am730
Am730
Am730
News
更新｜梁籌庭稱公務員凍薪合理　政府人員協會：感失望和不滿
2021-06-08
#Hashtags
公務員凍薪梁籌庭減薪薪酬調查政府人員協會
更新｜梁籌庭稱公務員凍薪合理　政府人員協會：感失望和不滿
news-images
梁籌庭：公務員凍薪合理　予僱主訊息無需減薪

【17:35 更新】 政府人員協會發聲明回應指，對凍薪決定感到失望和不滿，認為當局沒有特别考慮職方對薪酬調整的要求和公務員士氣，特别是連續兩年凍薪 對公務員隊伍的影響。

聲明指，本港今年首季實質本地生產總值有7.9%增長，現時涉市民日常生活開支都出現增幅，如食物及交通費等，認為若按通脹輕微加薪，可有助舒緩公務員面對通脹的壓力，特別是基層公務員，期望政府可考慮目前財政狀況相對穏健，以及公務員隊伍過去一年在抗疫工作方面的付出和貢獻，今年可按通脹輕微加薪。

【16:46 更新】行會提出全體公務員今年凍薪，為連續兩年公務員凍薪。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為決定合理，而且可作帶頭作用，給予僱主訊息可跟隨政府做法凍薪，而無需減薪。

梁指，有意見認為公務員應該減薪，但去年薪酬趨勢調查結果顯示加薪，最終政府決定凍薪，而今年調查僅輕微負數，故認為凍薪決定合理。他又指，疫情令本港經濟低迷，短期難以復蘇，認為薪酬趨勢調查會帶來負面結果，令勞工階層面對減薪壓力，故認為應暫停有關調查，直至經濟情況回穩。

相關新聞：行政會議決定全體公務員凍薪

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/梁籌庭：公務員凍薪合理　予僱主訊息無須減薪-271073
#Hashtags
公務員凍薪梁籌庭減薪薪酬調查政府人員協會
Am730

內地生豬價格續跌 豬農恐慌拋售：惡性循環

新冠肺炎｜疫情致港人「走塑」倒退　保育基金：拖慢本地環保進程

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
內地生豬價格續跌 豬農恐慌拋售：惡性循環
Am730
Am730
新冠肺炎｜疫情致港人「走塑」倒退　保育基金：拖慢本地環保進程
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多