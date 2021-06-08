更新｜梁籌庭稱公務員凍薪合理 政府人員協會：感失望和不滿

【17:35 更新】 政府人員協會發聲明回應指，對凍薪決定感到失望和不滿，認為當局沒有特别考慮職方對薪酬調整的要求和公務員士氣，特别是連續兩年凍薪 對公務員隊伍的影響。

聲明指，本港今年首季實質本地生產總值有7.9%增長，現時涉市民日常生活開支都出現增幅，如食物及交通費等，認為若按通脹輕微加薪，可有助舒緩公務員面對通脹的壓力，特別是基層公務員，期望政府可考慮目前財政狀況相對穏健，以及公務員隊伍過去一年在抗疫工作方面的付出和貢獻，今年可按通脹輕微加薪。

【16:46 更新】行會提出全體公務員今年凍薪，為連續兩年公務員凍薪。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為決定合理，而且可作帶頭作用，給予僱主訊息可跟隨政府做法凍薪，而無需減薪。

梁指，有意見認為公務員應該減薪，但去年薪酬趨勢調查結果顯示加薪，最終政府決定凍薪，而今年調查僅輕微負數，故認為凍薪決定合理。他又指，疫情令本港經濟低迷，短期難以復蘇，認為薪酬趨勢調查會帶來負面結果，令勞工階層面對減薪壓力，故認為應暫停有關調查，直至經濟情況回穩。

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