條件磋商｜稱內地疫情不影響通關 林鄭盼「熔斷」勿太嚴

政府昨再進一步透露與內地商討通關細節，特首林鄭月娥指不會受內地疫情波動影響，但要繼續與內地磋商「熔斷機制」的條件，希望不會過於嚴謹。有行政會議成員向外媒表示，在與內地通關及推高新冠疫苗接種率的前提下，本港最快明年中重新向其他國家開放。

港府上周就通關與國家衛健委舉行視像會議交流，林鄭月娥指「熔斷機制」是通關的核心問題，從內地角度當然要確保不會引來額外傳播風險，但從本港角度就不希望太過嚴謹，並稱本港過去數月「所謂的」3宗本地感染，均發現與外來人士相關。她說除本地確診數字外，個案定義亦很重要，港府會繼續與內地商討。呼吸系統科專科醫生梁子超提醒，復陽和高暴露群組未必會造成社區傳播，當局應注意這兩類「假訊號」避免無辜煞停通關。

內地近期疫情雖有反彈跡象，但林鄭月娥指這不影響通關。行政會議成員林正財接受《彭博》訪問時，則預料最快明年中本港可重新向其他國家開放，但期間須先達成與內地通關及提升疫苗接種率。

機場特定員工須打第三針

本港第三針明日開打，現年64歲的林鄭月娥屬優先群組，她透露會在首日打針，又呼籲市民盡快接種。機管局昨宣布，特定高風險群組員工最遲明年4月底要打第三針，並鼓勵其他機場員工接種，機管局和其承辦商會提供第三針「針假」。政府昨亦宣布增設第三針的假期，並呼籲其他企業僱主跟隨，惟同時收緊未打針僱員的強制檢測周期至「一周一檢」。

條件磋商｜稱內地疫情不影響通關 林鄭盼「熔斷」勿太嚴