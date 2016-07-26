梵蒂岡據報被北京要求與台斷交 處中美角力之間左右為難

意大利傳媒周日(24日)報道，梵蒂岡外交高層認為，教廷處於中美角力之間，左右為難。此外，中國要求教廷與台灣斷交換取中梵建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，中國未同意使雙方陷入僵持狀態。

《晚郵報》(Corriere della Sera)資深記者Massimo Franco引述梵蒂岡官員指出，在中美對峙下，教宗方濟各為了台灣問題，承受來自北京的重大壓力，梵蒂岡內部近幾個月非常憂慮台海軍事衝突升溫，認為局面非常危急，擔心新冷戰一觸即發，台灣會喪失獨立自主地位。

教廷希望先在北京設使館再審視與台灣關係

報道指，中國向教廷要求關係正常化的前提條件，就是教廷必須與台灣斷交，教廷則希望能先在北京設立教廷駐中國大使館，之後再慢慢審視教廷與台灣的關係。惟在中國派駐使節這步一直未實現，教廷只能持續維持現狀，希望局面不要惡化。

形容處境較簽署梵中協議前更窘迫

報道又提到，教廷3年前與中國簽署主教任命協議，主要是想解決中國天主教分裂危機，因此認為容讓北京繼續任命效忠政府的主教，會讓中國地下教會更分崩離析，雖然梵中協議內容並不對等，亦令教廷備受外界抨擊，但教廷認為相對「裂教」問題，其他損失還是次要的。惟教廷目前處境比3年前簽署梵中協議時更窘迫，因為隨著中國崛起向外擴張，引發國際強權與周遭國家緊張，美國在各地結盟對抗中國的形勢明顯，讓教廷的「軟實力」外交手段捉襟見肘，教廷傾向與中國維持對話，談判對象卻不斷逼教廷「選邊站」，惟教廷根據傳統從不主動與任何國家斷交，因此令教廷陷入兩難。

報導又指，中國近幾個月展現更想早日統一台灣的企圖，凸顯教廷作為台灣在西方世界唯一邦交國的重要性。台灣在2000年時有32個邦交國，目前僅餘15個。

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