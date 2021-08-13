楊美琪獲委任刑事檢控專員 上月底成為大律師

律政司宣布委任首席政府律師楊美琪為刑事檢控專員，掌管律政司刑事檢控科，由今日(13日)起生效。律政司表示，楊美琪是經內部晉升暨公開招聘，而獲選擔任刑事檢控專員，屬律政專員職級(首長級(律政人員)薪級表第6點)，負責指導刑事檢控工作，以及就刑事法的發展、執行與實施，提供意見。

楊美琪分別在1992年及1993年於英國和香港取得律師資格，至今有逾28年的法律專業工作經驗，至上月底獲高等法院批准申請，由律師轉任為大律師。楊美琪在1994年加入律政司刑事檢控科，任職檢察官，1996年晉升為高級檢察官。她在2012年成為副首席政府律師，2019年再擢升為首席政府律師。自加入律政司以來，楊美琪除了在民事法律科工作過一段短時間外，大部分時間均在刑事檢控科工作。

47人初選案反對保釋

楊美琪原為副刑事檢控專員(特別職務)，早前負責主理《國安法》案件，並曾就47人初選案被控「串謀顛覆國家政權」罪一案親自出庭，並在庭上反對全部被告保釋。