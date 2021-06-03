業界嘆難要求員工打針 「谷針」運動有望改善

目前食肆按員工及食客接種疫苗情況，分ABCD類運作，當中C類(即員工已打針)可營運至午夜12時，D類(員工打兩針和食客已打一針)則可運作到凌晨2時，及每枱可坐8人。香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目表示，目前近乎無D類食肆。就D類食肆實際數量，食環署僅回覆查詢表示，截至5月31日，有逾590間食肆登記以C或D類運作模式運作。香港餐務管理協會會長楊位醒表示，以升級至C或D的食肆佔全港食肆比例仍十分低；估計要滿足員工須打一針的條件上遇阻滯，嘆說「有拗撬」，但相信各界「谷針」下有望改善。

楊位醒指，業界已積極鼓勵員工打針，包括加人工、臨時工每一工時加5元、聘請新員工以已打針優先等。隨商界等不同機構「谷針」，加上踏入6月將有父親節，業界更有動力和條件加強相關鼓勵行動，相信情況或有改善。不過，他亦建議政府應在防疫措施上作相應放寬，例如C類每枱人數增至8人、D類增至12人等，讓市民和員工更積極打針。茶餐廳、快餐店、西餐廳等多以4人一枱客人為主，中式酒樓較受社交距離措施影響，不過業界已捱逾年，目前看見曙光，相信堅持到現在的中式酒樓可續堅持多一兩個月，以免過去努力付諸東流。