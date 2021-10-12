極端天氣｜暴雨後寒潮來襲 山西獲捐逾5億救災

內地近日再現極端天氣，山西和陝西都出現破紀錄暴雨，最少200萬人受災，而且水災未完結寒潮又至，可謂雪上加霜。財政部及應急管理部昨向兩省撥出8,000萬元(人民幣，下同)中央自然災害救災資金，阿里巴巴、騰訊、京東等大型企業則紛紛向災情嚴重的山西捐贈善款和物資。據不完全統計，截至昨晚8時，企業捐出的救災款項和物資價值已超過5億元。

山西常年10月平均雨量僅31.1毫米，但本月2日至7日全省大部分地區錄得超過100毫米雨量，其中59個氣象觀測站單日降雨量打破建站以來同期紀錄，63個觀測站累計降雨量刷新同期紀錄；111條河流出現洪水，其中汾河、清漳河、烏馬河等主要河流流量更刷新近幾十年最高紀錄。全省11市175.71萬人受災，12.01萬人緊急疏散安置，1.7萬多間房屋倒塌，284.96萬畝農作物受災。

洪水還未退卻，寒潮已到，其中省會太原昨早最低氣溫跌破攝氏零度，為今年下半年首次，而全省最高氣溫僅得10至16度。當地氣象部門又預計，今日局部地區有陣雨或雨夾雪，明日再有小雨。

省長：防止因災致貧返貧

山西省長藍佛安前日去到重災區汾河沿岸運城市多個縣視察，慰問災民。他強調要做好救災工作，嚴防次生災害，並要及時幫助受災民眾，防止因災致貧、返貧。阿里巴巴、螞蟻集團、騰訊、京東、網易、字節跳動、陌陌母公司摯文集團、小米、百度、鴻星爾克、oppo、vivo、安踏、李寧、快手、滴滴出行等大型企業，分別向山西捐出1,000萬至5,000萬元資金或物資。

陝西則自本月1日起暴雨，但實際上該省今年入汛以來降雨量都高於其他省市，截至上周四全省平均雨量達904.5毫米，較常年多334.2毫米，打破1961年的紀錄。在重災區渭南市大荔縣，近一個多月已落5場暴雨，而在今場暴雨中，洛河上周六漫堤，全縣最少23.9萬人受災，49.1萬畝農田被淹，2萬多人疏散。省內多地還自周日起降雪，直接入冬。

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