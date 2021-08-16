極端天氣 半小時狂落90毫米 北京暴雨淹車2人遇難

內地極端天氣頻現，在首都北京，海淀區前晚據報出現名為「超級單體」的小尺度強對流天氣，10分鐘雨量就達38毫米，34分鐘達到90毫米，區內旱河路鐵路橋一帶積水深近2米，一輛路過的私家車被淹沒，車上一對年約六旬的夫婦罹難。



北京氣象台曾在事發前一天預報將有雷陣雨，惟前晚近9時，海淀區雨勢突然變得十分強勁，並伴有狂風。海淀區氣象局當晚9時發出最低級別的暴雨藍色預警，15分鐘升級為黃色，再隔10分鐘升至橙色，而距旱河路鐵路橋約900米的雨量監測站，自9時開始，10分鐘就錄得38毫米雨量，20分鐘錄60毫米，34分鐘錄90毫米。當地氣象專家張明英分析，是「超級單體」、即一塊發展得特別旺盛的積雨雲，造成這場超強暴雨，其覆蓋範圍一般只有幾公里，由形成到消失僅兩、三小時，難以提前預報。



雨量太大地勢較低易積水

海淀區水務局人員則稱，出事現場從未發生如此嚴重的水浸，因為該處排水管道直徑超過1米，正常情況下可順利排水，估計因當晚瞬間降雨量太大，加上現場是斜路，雨水從馬路兩端倒灌至鐵路橋下，令水位急速上漲。該人員又提到，雨勢減弱後，積水逐漸退卻。