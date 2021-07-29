極端天氣 積水2.46米 湖北破紀錄暴雨最少4死

湖北多地近日暴雨成災，其中隨州市單日降雨量超過190毫米，打破當地8月紀錄，柳林鎮城區嚴重水浸，水深達2.46米，水、電、通訊中斷，多人被困，當地政府、消防、武警等全力救援。重慶「上游新聞」透露，柳林鎮最少4人遇難，有男子收到妻子被洪水吞沒前的訣別短訊。

湖北周日起暴雨，且雨勢前日起增強。自前日至昨中午，超強暴雨已造成襄陽、隨州、孝感28.61萬人受災，而截至昨午3時，襄陽宜城市小河鎮錄得全省最大累計降雨量438毫米，打破宜城氣象紀錄。隨州多個鄉鎮24小時雨量超過250毫米，柳林鎮城區災情嚴重，部分道路兩側樓房地舖被洪水淹沒，沿河有路面被沖塌。



男子凌晨收到妻子訣別短訊

上游新聞引述柳林鎮姓季居民指，洪水自昨凌晨4時許猛漲，在附近超市返夜更的妻子5時許傳來短訊，稱「我如果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款」。季男馬上致電妻子，但未能接通；想去救人，卻發現樓下水浸嚴重。更令季男不安的是，超市只得一層樓，無法向上撤離。



報道指，季男昨早8時許終等到水退至半米深，馬上澗水去到超市，但妻子已倒斃在地上，衣服被倒下的貨架勾著。報道提到，季妻一名女同事亦遇難，遺體在距超市500多米的水溝內尋獲。季男隨後再得知，住在鎮中心某小區地下的二嬸及其10歲孫子亦遇難，屋內水退後留下20厘米高的淤泥。