極速體驗 10條線20輛5G九巴 免費無限用5G WiFi

5G網絡為用家帶來極速體驗，還未升級服務的市民，或可搭巴士感受新上網體驗。20輛行走10條繁忙的市區及郊區路線的九巴已免費提供5G WiFi服務，與現時提供免費4G WiFi服務不同，市民乘搭5G巴士每日使用節數不限。



現時所有九巴已提供4G WiFi供乘客免費使用，但每節15分鐘，每日只可使用兩節。九巴與SmarTone合作率先推出5G巴士，每節則以30分鐘為限，並可以無限延續。巴士車頭路線牌位置會有5G貼紙供乘客辨識5G巴士。



市民登車後，電子裝置連接「KMB x SmarTone 5G」，同意使用條款後便可使用。行走路線包括來往沙田錦英苑至紅磡站的87D巴士線、來往藍田平田至中環(渡輪碼頭)的603等。九巴財務總管梁祖德表示，暫只會在長途線應用5G網路，未來數月會觀察及分析乘客反應，因應需求考慮在更多巴士加設5G服務。SmarTone商業市場部總管梁文畧指即使巴士上所有乘客都使用高數據流量，有信心可應付。



此外，5G巴士更可提供車廂載客量情況，九巴透過手機應用程式App1933，以棒形在巴士到站時間旁邊顯示，棒形內綠色小格愈多代表車上愈多「空位」，讓乘客作好決定是否登車。巴士公司亦會在10條指定路線覆蓋到的大型轉乘站安裝鏡頭，透過運用5G及人工智能分析，實時統計排隊人數，以便作出相應的車務調配。為進一步提升行車安全，九巴計劃在大型巴士總站增設感應器，偵測路面情況，如有行人闖入巴士行車道，會即時發出警報，提醒車長及道路使用者注意安全。

