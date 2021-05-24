榮譽殺人｜不滿女兒自由戀愛結婚 巴國狠父縱火燒死2女兒1女婿4幼孫

巴基斯坦再發生榮譽殺人案，一名父親涉嫌縱火燒死兩個女兒、一名女婿以及4個年幼孫兒，因其中一名女兒忤逆他而追求自由戀愛，與心儀的男子結婚產子。

路透社周日報道，案發於巴國中部穆扎法爾格爾(Muzaffargargh)地區一條村落，男子侯賽因(Manzoor Hussain)涉嫌在村裡一間房屋縱火，燒死同住的兩姊妹比比(Fauzia Bibi)和馬伊(Khurshid Mai)，以及她們的年幼子女。警方表示，馬伊的丈夫一同葬身火海，侯賽因住在鄰近一條村落，行兇後逃離現場，正被警方通緝。

4幼童陪葬

警方指，大約一年半前，比比忤逆侯賽因，拒絕接受他安排的婚姻，而堅持嫁給她自由戀愛結識的男友艾哈邁德(Mehboob Ahmad)。警方稱，此事導致兩個家庭結怨，而縱火案便是這些家族恩怨的結果。

艾哈邁德告訴警方，事發時他外出工作，凌晨返家便發現住家已陷入火海，他4個月大的兒子，以及馬伊3名分別2歲、6歲和13歲的孩子同遭活活燒死。

婦女死於榮譽殺人

印度、巴基斯坦和部分中東國家時有發生榮譽殺人(honor killing)事件，部分父母或家族長輩等因維護家族名譽而殺害孩子，受害人通常是女性。巴基斯坦人權委員會指出，該國每年有數百名婦女因未經同意或違背家人意願而逕自結婚，結果被親屬殺害。

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