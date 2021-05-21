樂園餐飲團隊主理 香港迪士尼夥慈善機構派6千愛心飯盒

為了援助疫情下面對溫飽問題的弱勢社群，香港迪士尼與本地慈善機構膳心連攜手，推出全新「迪士尼快閃膳心行」飯盒捐贈計劃。香港迪士尼指，透過這項新的食物捐贈計劃，於6月至8月期間，分別在全港4個社區提供合共約6,000個新鮮烹製的健康飯盒。捐贈的飯盒由超過200多名迪士尼義工和餐飲部團隊準備，逢星期四送贈予有需要的低收入家庭或長者。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，這項計劃能夠與社會上有需要的人士分享度假區資源，希望透過捐贈飯盒，能夠幫助這些家庭滿足基本需要。」香港迪士尼樂園度假區(酒店)行政總廚麥錦駒亦指，這個計劃正好讓迪士尼的餐飲團隊善用他們的才華，為社區出一分力量。至於來自科技及數碼部的迪士尼義工麥嘉亮則表示，這個計劃非常有意義和充實：「我只需要每付出一個小時的私人時間，已經可以持協助準備飯盒，為有需要人士的生活帶來一點改變。」

在疫情期間，香港迪士尼一直支持本地有需要的家庭和兒童。由2013年開始，截至上個財政年度，度假區透過另一項剩食捐贈計劃，已經捐出超過205,000份餐。