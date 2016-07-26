樂施會：政府突拒豁免群組聚集 毅行者無法實體舉行

樂施會表示，原定下月19至21日舉行的毅行者活動，因政府突然通知「豁免群組聚集」申請不獲批准，將無法以一連三日的實體形式舉行，對此感到失望和無奈。會方指，暫定11月22日至12月12日期間讓毅行者以全新模式呈現，現正待相關部門的許可證審批；而已繳交今年活動報名費、登記費及捐款的隊伍，可選擇退回相關費用，詳情將於數日內公布。

樂施會表示，過去數月一直應當局要求和反饋，先後多次更新活動申請書中的防疫細節，包括大幅減少隊伍數目、不建議安排支援隊伍、於檢查站提供更多獨立包裝食品、參加者須接種兩劑新冠疫苗及提交活動前48小時陰性檢測報告等，期間未曾收過明確的反對通知，惟直至昨日、即活動舉行前三周，政府突然通知活動的「豁免群組聚集」申請不獲批准。

參與者和義工人數逾4,000人

樂施會表示，近期部分沒有提供飲食補給的大型體育活動獲政府豁免，可恢復以慣常的實體模式舉行，但明白毅行者有別於其他山賽或路賽，活動時間長達48小時、位處麥理浩徑並橫跨西貢至元朗共100公里，而且沿途提供飲食予參加者，加上參與者和義工人數逾4,000人，或構成相關的防疫風險考慮。

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