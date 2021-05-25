樂隊Nirvana裸嬰追美金經典唱片封面被指性剝削 事主索償1900萬

美國九十年代著名搖滾樂隊Nirvana的1991年專輯《Nevermind》封面，一名無著衫男嬰在水中游向一張用魚鈎掛著的美元鈔票成為經典，但事隔30年，已長大的男嬰、30歲的Spencer Elden周二入稟洛杉磯聯邦法院，向Nirvana成員和其已故主音Kurt Cobain的財產管理人等索償逾250萬美元(約1,950萬港元)。入稟狀指，樂隊成員、唱片公司和創作人員「販賣」事主的肖像牟利，並令他蒙受損害，且將持續一生。Elden指，他的身份和名字永遠與這個他年幼時遭性剝削的商品連在一起，該專輯從他嬰兒時期至今在全球發行和售賣。

入稟一方指，被告沒有採取合理措施保護Elden，防範他遭廣泛性剝削和肖像遭販賣，並指其父母從未以書面同意發放照片，也無收取報酬。該唱片封面照1990年在一個室內泳池拍攝，Elden當時4個月大，Kurt Cobain選中它作為封面。根據法庭文件，Nirvana承諾會用圖案遮蓋男嬰的生殖器官，惟最後無這樣做。入稟一方向17名被告各索償15萬美元(約117萬港元)。



律師：相中美金帶性販賣含意

根據美國法律，不涉及性的嬰兒照片一般不被當作兒童色情物，但控方律師指畫面中包含一張美金，令男嬰被看作性工作者，又指這是「商業兒童性剝削」。Elden長大後也間中穿上泳褲重演那經典一幕，但他稱近年開始不想自己的生殖器官給所有人看。《Nevermind》全球售出逾3,000萬張，《時代》雜誌2016年曾訪問Elden，他指參與唱片製作的各人都賺大錢，但卻無人接觸過他。該報道稱，製作單位當時給Elden父母200美元(約1,560港元)。