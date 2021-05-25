Am730
Am730
Am730
Am730
News
樂隊Nirvana裸嬰追美金經典唱片封面被指性剝削 事主索償1900萬
36 分前
#Hashtags
NirvanaKurtCobain性剝削唱片封面兒童色情
樂隊Nirvana裸嬰追美金經典唱片封面被指性剝削 事主索償1900萬
news-images
《Nevermind》唱片封面。
 news-images
Spencer Elden重演自己4個月大時經典一幕。(互聯網)

美國九十年代著名搖滾樂隊Nirvana的1991年專輯《Nevermind》封面，一名無著衫男嬰在水中游向一張用魚鈎掛著的美元鈔票成為經典，但事隔30年，已長大的男嬰、30歲的Spencer Elden周二入稟洛杉磯聯邦法院，向Nirvana成員和其已故主音Kurt Cobain的財產管理人等索償逾250萬美元(約1,950萬港元)。入稟狀指，樂隊成員、唱片公司和創作人員「販賣」事主的肖像牟利，並令他蒙受損害，且將持續一生。Elden指，他的身份和名字永遠與這個他年幼時遭性剝削的商品連在一起，該專輯從他嬰兒時期至今在全球發行和售賣。

入稟一方指，被告沒有採取合理措施保護Elden，防範他遭廣泛性剝削和肖像遭販賣，並指其父母從未以書面同意發放照片，也無收取報酬。該唱片封面照1990年在一個室內泳池拍攝，Elden當時4個月大，Kurt Cobain選中它作為封面。根據法庭文件，Nirvana承諾會用圖案遮蓋男嬰的生殖器官，惟最後無這樣做。入稟一方向17名被告各索償15萬美元(約117萬港元)。


律師：相中美金帶性販賣含意
根據美國法律，不涉及性的嬰兒照片一般不被當作兒童色情物，但控方律師指畫面中包含一張美金，令男嬰被看作性工作者，又指這是「商業兒童性剝削」。Elden長大後也間中穿上泳褲重演那經典一幕，但他稱近年開始不想自己的生殖器官給所有人看。《Nevermind》全球售出逾3,000萬張，《時代》雜誌2016年曾訪問Elden，他指參與唱片製作的各人都賺大錢，但卻無人接觸過他。該報道稱，製作單位當時給Elden父母200美元(約1,560港元)。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/樂隊nirvana裸嬰追美金經典唱片封面被指性剝削-事主索償1900萬-281945
#Hashtags
NirvanaKurtCobain性剝削唱片封面兒童色情
Am730

【am專訪】無障礙劇團 冀衝破障礙 演出真我 逆風追夢

警方國安處索支聯會資料 鄒幸彤︰非外國代理人

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【am專訪】無障礙劇團 冀衝破障礙 演出真我 逆風追夢
Am730
Am730
警方國安處索支聯會資料 鄒幸彤︰非外國代理人
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多