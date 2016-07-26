樓價微調｜差估署樓價指數連跌兩月 前線地產經紀指租盤成交增一倍

住屋問題一直為香港人最關注的議題，差估署昨公布截至9月分的樓價及租金數據，當中樓價指數連跌2個月至396.3點，跌幅擴大至0.4%；租金指數則連升7個月至183.8，面積大於1,722方呎的豪宅租金指數升幅最大、漲約3.76%。影響整體樓價指數表現的為中型單位(753至1,075方呎)與大型單位(1,076至1,721方呎)，分別跌1.69%及0.13%。有前線地產經紀指，租金自年初「陰啲陰啲咁升」，成交宗數的高峰期更升多一倍，料今年底的租盤成交數會於低位徘徊。

以租盤地區分類，面積不足431方呎的上車租盤，以九龍區單位升最多，按月升幅由1.34%擴至4.75%，平均呎租約36.8元；面積介乎431至752方呎的小型單位，只有港島租盤按月升2.36%，平均呎租介乎36.2至36.3元。

兩月累跌近0.5%

住宅樓價指數連跌兩個月，較7月的歷史最高位398.2點，回落約0.48%。以單位面積劃分，則出現「兩升三跌」，中型單位及大型單位，按月分別升1.9%及1.8%；面積大於1,722方呎的豪宅單位跌1.5%；小型單位與上車盤則分別跌0.94%及0.27%。

統計成交多於20宗樓宇買賣數據，九龍區中型單位的平均樓價錄得最大跌幅，按月進一步擴大跌幅至6.99%；而錄得最大升幅的則是新界區的豪宅單位，按月升幅擴至7.34%。至於較受關注的上車盤，只有九龍區單位不跌反升，按月微升0.51%；港島區同類單位則跌最多，按月跌3.49%。

鐵路盤租金「硬淨」

利嘉閣地產研究部主管陳海潮分析，樓價破頂後回軟，惟公布《施政報告》後已再度轉旺，料第四季中後段「有力再闖新高」，有望突破400點立下新里程碑。他指，鐵路租盤與較少新盤入伙地區的租金「會硬啲」。利嘉閣太古區高級經理黃凱達補充，該區租金由年頭至今升近4%，與官方數據相若；成交宗數於7至8月的高峰期則多達一倍，又指有裝修的兩房租盤，可比無裝修的三房租盤叫價高約一成，而租客主要為本地人——普遍為放售原物業後，未覓得合適單位購買的前業主。

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