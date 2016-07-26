樓價斷升勢輕微回調 租金指數續6連升

香港樓價指數連升7個月後，終於8月輕微回調0.6點(約0.15%)至397.1，不過租金指數就繼續連升6個月至182.2，升幅由0.28%進一步擴大至1.56%。差估署昨公布8月份的私人住宅市場數據，樓價指數跌幅最大的屬面積約介乎753至1,075方呎的中型單位，升幅最高的則為面積大於1,722方呎的豪宅單位。

最為大部分市民關心的上車盤單位(面積小於431方呎)，港九新界三區的平均樓價均下跌，九龍區的跌幅最大，按月跌約1.09%；而平均樓價仍以新界區最為便宜，報約607萬元。而樓價升幅最瘋狂的則為港島區的豪宅單位，升幅達23.7%，平均售價約為5,531萬元。

升勢持續的租金指數，只有豪宅單位連跌3個月，且跌幅按月擴至0.66%，其餘面積的單位租金指數升幅介乎1.38至1.83%，與去年同期比較亦升約0.55%，今年累升約1.19%。租金升幅最高的為面積介乎約431至752方呎的九龍區小型單位，升幅達6.1%，平均租金介乎約14,600至25,513元；至於同區上車盤的租金則按月回調0.51%，平均租金約15,560元。

分析料下周樓市有明確走勢

利嘉閣地產研究部主管陳海潮分析，指本港樓價破頂後反覆，預料下周公布《施政報告》、相關樓地措施出台後，大市會有更明確的方向。有指中央政府或干預香港樓市，他認為亦令買家入市時會有戒心。

相關報道：