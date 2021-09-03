機場三跑鋪設竣工 料按計劃2022年啟用

赤鱲角機場三跑道鋪設工程竣工，料明年中啟用及測試，機管局三跑道項目管理副總監梁景然指，工程今年6月按進度時間表完成，料2022年啟用，屆時將封閉現有的北跑道，並興建T2客運廊工程，至2024年完成整個三跑步系統建設工程，機場全年可望應付多3,000萬人次。

新跑道全長3,800米、闊60米，並設置逾1.4萬個飛行區地面燈號、採用特殊物料以達致最高品質要求，滿足國際民航組織及民航處等要求。工程採用多項新技術，包括全球首次以深層水泥拌合法填海造地、最長定向鑽挖技術鋪設最長管道等，獲多項獎項及破世界紀錄。

機場T2客運廊及擴建工程進行中

T2客運廊則仍在建造中，樓面面積達28.3萬平方米，設63個停機位、戶外庭園、酒店等，又獲綠建環評(BEAM Plus)暫定評估中最高的鉑金級評級。而已關閉擴建的T2客運樓工程也進行中，將加設行李、捷運系統等，所有三跑系統工程2024年完成後，料全年赤鱲角機場可應付多3,000萬人次。