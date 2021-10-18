機場三跑6工人涉非法收佣7萬元 遭廉署起訴

機場第三跑道項目六名工人，涉索取和收受非法回佣共約7萬元，以協助對方獲分判商聘用，今日(21日)被廉署落案起訴共13項控罪，下周一(25日)在西九龍裁判法院答辯。六人全部暫准保釋。

六名被告分別為42歲鄧浩然、37歲何純貴、52歲顏綸鋒、38歲許桂鍛，同為德鑄工程有限公司「工頭」；以及37歲羅振益及51歲林偉武，同為德鑄建築工人。他們分別涉及三宗案件，被控13罪，包括兩項代理人索取利益及四項代理人接受利益，均違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及七項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

涉及三宗案件

德鑄於案發時是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而招聘主要靠建築工人介紹。鄧浩然、何純貴、顏綸鋒及許桂鍛任職「工頭」，帶領包括羅振益及林偉武在內的建築工人，在項目工地進行木工工程。第一宗案件涉及鄧浩然，涉於去年7月至今年1月期間，分別與其小組兩名建築工人一同串謀，使鄧浩然從兩人接受非法回佣共約3.8萬元。鄧浩然又涉嫌從其小組另外兩名建築工人接受非法回佣共1,400元。

第二宗案件涉及何純貴及顏綸鋒，他們被控三項罪名，指兩人於去年10月至今年3月期間，與其小組一名建築工人一同串謀，使何純貴從對方接受非法回佣2,000元。何純貴又涉嫌向其小組另一名建築工人索取每日100元及每月1,000元。

第三宗案件涉及許桂鍛、羅振益及林偉武，他們被控共六項罪名，於今年1月至5月期間，許桂鍛涉嫌從其小組一名建築工人接受非法回佣共約1萬元。許桂鍛又涉嫌與羅振益或林偉武，分別與其小組另外四名建築工人一同串謀，使許桂鍛從該四名建築工人接受非法回佣共逾1.7萬元。