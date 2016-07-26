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機場搬運工感染Delta 或源自俄國機組人員
2 小時前
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新型肺炎變種病毒機場俄羅斯貨機機組人員新冠肺炎
機場搬運工感染Delta 或源自俄國機組人員
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確診搬運工疑被俄羅斯機組人員感染。(資料圖片)

機場一名確診新冠肺炎、涉及L452R變異病毒株的50歲男搬運工(#11952)，主要負責運送行李和貨物往返飛機。衛生防護中心證實其感染Delta變種病毒，又指在他處理過的航班當中，上月6日由莫斯科抵港的RL9933貨機有一名45歲男機組人員(#11947)確診。搬運工曾身處該機艙工作數小時，雖然兩人沒有直接接觸，但機內有數名回航的機組人員一直逗留，中心正與海外衛生當局跟進，不排除搬運工從未被診斷的機組人員感染。

中心又完成分析搬運工的病毒基因，發現其基因組與4宗俄羅斯輸入的個案有關，包括RL9933的機組人員、上月19日抵港的36歲男機組人員(#11887)和上月29日抵港的一對夫婦(#11926、#11938)有關。另外，本港昨錄得一宗由柬埔寨抵港的確診，27歲女患者(#11953)在石塘咀香港JEN酒店檢疫的第三日樣本呈陽性，並錄得少於5宗初步確診。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/機場搬運工感染delta-或源自俄國機組人員-275789
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