機管局斥半億研無人駕駛系統 機場禁區首引無人駕駛巡邏車

機管局斥資5,000萬元，發展無人駕駛系統，並今年9月起在機場跑道禁區範圍，首次使用兩部無人駕駛電動巡邏車，無人電動車會在跑道南路的其中1.5公里路段全天候巡邏，分析影像，當偵察到有人進入警告範圍內，以及禁區邊界的鐵絲網圍欄損壞時，便會自動發出警示和通知。機管局機場運行副總監姚兆聰表示，引入相關技術，是希望加密巡邏，並非要節省人手。

姚兆聰稱，隨著明年機場三跑道啟用，成為新的北跑道，海岸線越來越長，需要進行更精準和密集的巡邏，加上疫情下為減少員工間接觸，機場需要無人車來協助營運，因此會加快發展有關技術，預料年底將有多兩部巡邏車在北跑道投入服務。

設3雷達8鏡頭 料撞人機會微

該無人巡邏車為電動車，在偵測到附近有障礙物時會自動停車，並發出「請讓路予巡邏車」的警告，充滿電後可運作16小時，可巡邏200公里。車上設有3個雷達、8個鏡頭和全球定位系統，相信撞到人的機會甚微，即使撞到人，機場保安亦可透過車上的8個鏡頭，觀察情況，有需要時會派人到場，預計1分鐘至2分鐘即可到達現場。

明年試行無人駕駛巴士 盼2028年駛出東涌

機管局明年亦將試行無人駕駛巴士，在禁區內接載員工到不同地點工作，目標是在2023年第一季正式投入運作，屆時每輛無人駕駛巴士可接載10人至20人，期望2024年應用在航天城、港珠澳大橋香港口岸段載客，至2028年可以延伸至東涌市中心。