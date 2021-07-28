機智｜伊朗武裝圖劫油輪 船員破壞引擎待美國戰艦追上

一艘插巴拿馬旗油輪周二在阿曼對開海域，遭五、六名伊朗武裝分子騎劫，船員最後機智化險為夷。英國官員周三向《泰晤士報》透露，船員在騎劫者登船時迅速破壞引擎，讓油輪停下來，好讓附近的美國和阿曼戰艦可及時前來營救。結果當兩國戰艦駛至時，伊朗武裝分子見狀立即逃離，油輪船員全體安全獲救，無人受傷。

根據美聯社獲得的無線通話紀錄，可聽到油輪「Asphalt Princess」的船員向阿聯酋海岸防衛隊發出求救，稱有配備武器的伊朗人登上船，「我們目前正漂浮，不知目的地」。油輪的船員為印度人和印尼人，阿聯酋海岸防衛隊問他們伊朗武裝分子登船做甚麼，船員說不懂伊朗語，他嘗試將通話器交給其他人，但通話卻中斷。衛星追蹤數據則顯示，被騎劫油輪駛往伊朗水域。數小時後，油輪停下來並轉了方向駛往阿曼，之後英國海軍宣布騎劫者已離開，油輪目前安全。

伊朗外交部事後否認與事件有關，並稱最近在波斯灣的海洋攻擊事件「很可疑」。海洋情報公司Dryad Global認為，Asphalt Princess差點被成功騎劫，是伊朗回應外國壓力、經濟衝突和其他不滿的最新舉動。在Asphalt Princess事件前數天，同樣在阿曼對開海域，由一名以色列富翁持有的油輪「Mercer Street」遭裝有炸藥的無人機攻擊，造成一名英國安全人員及一名船員死亡，英國和美國均指伊朗為幕後黑手。