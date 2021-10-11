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機構設女童青春期教育主題網站 冀提供資訊助正向面對生理轉變
2021-10-11
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國際女童日Kotex青春期教育月經
機構設女童青春期教育主題網站 冀提供資訊助正向面對生理轉變
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機構設女童青春期教育主題網站，冀提供資訊助正向面對生理轉變。(Kotex提供)
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Kotex青春閨密主題教育網站。

今日是「國際女童日」，更是10周年，有機構發現青春期女童受疫情及數碼化影響，成長更大壓力，包括對生理轉變帶來的挑戰。機構設立「Kotex青春閨密主題教育網站」、在全港550所學校規劃月經教育講座等，將為4萬多名女學生提供經期教育。

Kimberly-Clark旗下品牌Kotex的研究發現，在疫情及數碼化發展影響，亞太地區的Z世代少女在成長過程中承受前所未有的壓力，包括網絡霸凌及不切實際的社會期望等，以及社會對於經及性別定型的刻板印象風氣盛行，阻礙女孩自由發展，調查建議協助青春期少女建立正向心態、自信探索未來旅程的重要性。Kimberly-Clark香港區總經理秦美恩指，香港的女孩普遍不知道如何獲得相關身體和健康資訊，冀透過青春期教育計劃，幫助更多女孩獲得與青春期及經期健康重要資訊，讓她們以以正向態度面對生理
變化，對自己更有自信。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/機構設女童青春期教育主題網站-冀提供資訊助正向面對生理轉變-288248
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國際女童日Kotex青春期教育月經
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