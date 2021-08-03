機管局中電研智能科技節能 減碳排放相當1200用戶1年用電量

機管局與中電合作，設計及研發全港最大型電池儲能系統和創新的冷氣預調系統，運用先進的智能科技，利用大數據預測客運大樓溫度，預先調節冷氣製冷需求，為香港國際機場提升能源效益，有助香港整體節能減碳，每年可減少1,900噸碳排放，相當於約1,200個中電用戶的1年用電量，即約8萬棵樹1年減除的二氧化碳量。

引入冷氣預調系統 節省510萬度電

這控制室是機場客運大樓冷氣系統的核心，機管局與中電合作，引入冷氣預調系統，利用溫度、日照強度，以至風速、航班數據、人流建立一個大數據，預測未來24小時客運大樓的溫度，預先調節及輸出最合適的冷氣量。機管局基建設施工程及維修總經理湯遠敬指冷氣預調系統只是預調製冷的機組，對送風量並無影響，結合更換新的冷氣機組可以節省510萬度電，相等於1200個中電用戶1年的用電量。

機管局今年6月安裝電池儲能系統

不止冷氣，機場各項設施均需要穩定電力供應以確保全天候運作，所以一向裝設後備電力系統。隨著一號客運大樓的擴建部分及其他設施相繼落成啟用，機管局需要增加電源以提供額外的後備電力，應付緊急情況時的需要。機管局今年6月安裝了一套用鋰電池組成的流動後備電力系統──電池儲能系統。

系統由3貨櫃組成 每個存放144獨立電池

這電池儲能系統最高輸出功率達4兆瓦，容量相等於逾55,000部10,000 mAh(毫安培小時)的流動充電器。電池儲能系統可將機場現有發電機組進行例行測試時產生的電力儲存備用，是用40尺長貨櫃改裝而成，安裝在拖架上面，有需要時就可靈活調配到機場不同的位置供電，除了方便調配，貨櫃本身也適合存放電池。系統由3個貨櫃組成，每個存放了144個獨立電池，是全港最大的電池儲能系統，系統利用機場發電機組每月例行測試所產生的電力充電以節省能源。

相關新聞：

新冠肺炎｜入境檢疫新規定今起實施 曾祈殷：對港外防風險不大