機電署男文員被炒狠斬兩同事 認3罪下月底判刑

機電工程署承辦商男文員去年被炒，於離職日在機電署九龍灣總部，以菜刀斬傷男同事，另外有同事企圖阻止時同被斬傷。他早前曾稱，因為被斬男同事「玩我，令我冇咗份工，我就斬佢」。他今日於區域法院承認蓄意傷人等三罪，案件押後至下月26日判刑，期間被告須繼續還柙。

38歲被告曹景進，被控有意圖而傷人、傷人及管有攻擊性武器共3罪。被告案發時為機電工程署承辦商文員，去年不獲續約，被控於2020年8月31日，在九龍灣機電工程署總部大樓7樓內意圖使蔡栢豐、潘凱敏身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害二人；另被控一項管有攻擊性武器罪，涉管有兩把剪刀。

男同事臉、胸、手中多刀

案情指，受傷的蔡栢豐、潘凱敏是被告同事。當日下午2時許，男同事蔡栢豐感到背部被硬物擊中，轉身發現被告手持菜刀，並高呼「斬死你」再劈向他左邊眼眉。女同事潘凱敏遂上前阻止，其右手同遭斬傷。其他同事之後將被告制伏，奪去其手中菜刀，並於其褲袋發現兩把剪刀。蔡栢豐身中多刀被送院治理，其左眼眉、右臉、左胸壁、雙手前臂及左手三隻手指被斬傷，留醫七日後出院。

原擬斬上司惟不在場

被告警誡下供稱「因為個男人玩我，令我冇咗份工，我就斬佢。個女人係我斬緊嗰陣衝埋來，就斬埋佢。2把鉸剪我收埋，如果有人搶刀，就用來自衛。」被告透露，自己於2014年起在機電署任職合約文員，案發前獲上司告知不獲續約感到憤怒，於是從家中帶備菜刀回辦公室，原擬斬傷上司，惟案發時上司不在場，遂轉斬蔡栢豐，因為被告認為蔡同樣有分令他失業。

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