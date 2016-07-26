機電署研洗廁所機械人 AI自動清潔「污糟嘢」

機電工程署長彭耀雄今出席傳媒聚會，講解機電署的創科研究及政策，透露最新研發一款物聯網智能馬桶清潔系統，以人工影像感應馬桶內璧的「污糟嘢」，並按污穢情況自動於機器底部伸出刷頭及加入清潔劑清洗馬桶，需時約1.5至2分鐘，可保持廁所清潔，並減輕清潔工的工作。裝置現已於機電署總部大樓的部分廁所試用，料最快明年初可再加入新功能及推出市場。

研究成員之一、機電及屋宇裝備科技發展署理高級工程師李凱琳指，新裝置由團隊與生產力促進局用約一年時間自家研發，外層設有抗菌塗層保持機身清潔，未來更會加入導航底板等新功能，令機器可更自主地清洗馬桶；機器現時需插電線使用，第二代則會研發無線操作。李指，機器暫無法取代清潔工人，亦已詢問大樓清潔工的意見，指機器可減輕其工作負擔。機器最快於明年年初面世，連同完成研發的新功能，料先於政府部門的廁所採用。

彭耀雄：已促成40項抗疫創科試驗

彭耀雄指，機電署在衞生署疫苗接種中心內的疫苗冷藏系統及機電設備，安裝遙距監察系統，供署方實時監控，以確保疫苗存放在合適溫度，能妥善保存。另外，機電署去年2月起透過「機電創科網上平台」收集不同政府部門及公營機構對創科的需求及方案建議，至今已收集至今收集逾350個創科願望、750個創科方案，促成逾130項實地試驗，有關抗疫的試驗亦有40項。

彭又提到，政府正推廣應用的「政府物聯通」，採用遠程技術，可達5至10公里遠程傳輸，未來料可應用於「智慧廁所」、監測樹木倒塌危機、協助偏遠地區搜救遠足人士等工作。