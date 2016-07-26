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機電署研洗廁所機械人　AI自動清潔「污糟嘢」
2 小時前
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機電署物聯網新冠疫苗
機電署研洗廁所機械人　AI自動清潔「污糟嘢」
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物聯網智能馬桶清潔系統由機電署及生產力促進局以一年時間共同研發。 (何美澄攝)

機電工程署長彭耀雄今出席傳媒聚會，講解機電署的創科研究及政策，透露最新研發一款物聯網智能馬桶清潔系統，以人工影像感應馬桶內璧的「污糟嘢」，並按污穢情況自動於機器底部伸出刷頭及加入清潔劑清洗馬桶，需時約1.5至2分鐘，可保持廁所清潔，並減輕清潔工的工作。裝置現已於機電署總部大樓的部分廁所試用，料最快明年初可再加入新功能及推出市場。

研究成員之一、機電及屋宇裝備科技發展署理高級工程師李凱琳指，新裝置由團隊與生產力促進局用約一年時間自家研發，外層設有抗菌塗層保持機身清潔，未來更會加入導航底板等新功能，令機器可更自主地清洗馬桶；機器現時需插電線使用，第二代則會研發無線操作。李指，機器暫無法取代清潔工人，亦已詢問大樓清潔工的意見，指機器可減輕其工作負擔。機器最快於明年年初面世，連同完成研發的新功能，料先於政府部門的廁所採用。

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彭耀雄：已促成40項抗疫創科試驗 (何美澄攝)

彭耀雄：已促成40項抗疫創科試驗

彭耀雄指，機電署在衞生署疫苗接種中心內的疫苗冷藏系統及機電設備，安裝遙距監察系統，供署方實時監控，以確保疫苗存放在合適溫度，能妥善保存。另外，機電署去年2月起透過「機電創科網上平台」收集不同政府部門及公營機構對創科的需求及方案建議，至今已收集至今收集逾350個創科願望、750個創科方案，促成逾130項實地試驗，有關抗疫的試驗亦有40項。

彭又提到，政府正推廣應用的「政府物聯通」，採用遠程技術，可達5至10公里遠程傳輸，未來料可應用於「智慧廁所」、監測樹木倒塌危機、協助偏遠地區搜救遠足人士等工作。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/機電署研洗廁所機械人　ai自動清潔「污糟嘢」-272225
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