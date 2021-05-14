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機電署研自動梯監測系統 智能梳齒板防「炒梯」
3 小時前
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機電署炒梯日內瓦發明獎升降機保養彭耀雄
機電署研自動梯監測系統 智能梳齒板防「炒梯」
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自動梯偵測梳齒板上有外物，後台會亮「紅燈」，正常則為「綠燈」(箭咀)。

機電工程署在今年首季接獲11宗涉及外物楔於梳齒板之間空隙的自動梯「炒梯」事故，該署早前研發了「智能自動梯實時監測系統」，於智能梳齒板底部裝上光纖感應器，實時偵測梳齒板上的外物，一旦發現會即時於後台系統顯示，讓後勤工作人員及時處理，以防「炒梯」傷及市民。
 

該監測系統現已於中半山14號梯、金鐘政府合署、朗豪坊、屯門兆麟政府綜合大樓等8條電梯試行。團隊以高清3D掃描及打印技術改良梳齒板設計，並採用韌性較高的尼龍物料製成智能梳齒板，取代傳統較易斷裂的鋁合金梳齒板，減少電梯與梳齒板之間的空隙，當外物楔於梳齒板空隙時，防止梯級移位產生碰撞，導致金屬片彈出而「炒梯」。


新系統為升降機「探熱」檢查
機電署亦與安鎂樂科技有限公司合作研發「實時升降機預測保養系統」，升降機將裝設光纖光柵傳感器及震動傳感器、加速計等電子傳感器；傳感器可實時收集升降機安全部件的動態數據，亦可為升降機「探熱」，透過收集溫度數據判斷安全部件是否正常。相關數據將可用作AI分析，評估升降機情況。機電署透露，系統已於部分政府場地安裝，亦曾偵測到升降機鋼纜有拉力異常情況，並可實時偵測，具預測的保養功能。兩個系統在今年日內瓦發明獎中獲金獎，連同該兩個獎項，機電署今年在發明獎共獲8個獎。

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(彭耀雄)

彭耀雄：已促成40項抗疫創科試驗
機電署長彭耀雄昨與傳媒茶敘講解該署的創科研究及政策時更透露，該署透過「機電創科網上平台」去年2月起收集不同政府部門及公營機構對抗疫的需求及方案建議，有關抗疫的試驗已促成逾40項，包括在衛生署疫苗接種中心內設置疫苗冷藏系統及機電設備，安裝遙距監察系統，供署方實時監控，以確保疫苗存放在合適溫度，能妥善保存。包括抗疫的試驗，平台至今已收集逾750個創科方案，促成逾130項實地試驗。

政府現有的「政府物聯通」採用遠程技術，可達5至10公里遠程傳輸，未來料可用於智慧廁所、監測樹木倒塌等工作，亦可為偏遠地區遠足人士提供定位追蹤，並協助搜救工作。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/機電署研自動梯監測系統-智能梳齒板防「炒梯」-272397
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