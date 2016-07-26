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檢疫措施 來港易即日起開通 竹篙灣單位5分鐘爆滿
11 小時前
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檢疫措施 來港易即日起開通 竹篙灣單位5分鐘爆滿

竹篙灣檢疫中心800個單位下周一開放予外傭檢疫，設施昨起可供預約未來30日的名額，惟有外傭中介透露房間預訂在數分鐘內已爆滿，期望政府能增加供應。本港昨連續第28日無本地感染新冠肺炎確診，身處廣東省或澳門的非香港居民，即日起可透過「來港易」計劃免檢疫來港，每人最多可申請3人同行。

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「來港易」計劃今日起實施。(資料圖片)

抵港外傭除葵涌荃灣絲麗酒店外，下周一(20日)亦可到竹篙灣檢疫中心隔離。預約檢疫中心房間的專題網站昨早9時開放，但香港僱傭代理協會主席張結民回應傳媒查詢時，指員工9時前已準備好訂房，惟不消5分鐘網站已顯示下月19日或之前已額滿。他批評檢疫房間嚴重不足，正等候來港的逾6,000名外傭如按目前的安排，料要一年才能全數抵港，期望港府可增加供應。

本港昨增兩宗打齊針的輸入確診，包括一名檢疫第12日確診、來自菲律賓的53歲女外傭(#12153)，連續28日沒有本地個案，另有少於5宗初步確診。現身處廣東省或澳門的非香港居民，如14日內沒有離開過該兩地，即日起可申請免檢疫、免打針來港，每名申請人最多可申請多3人同行。

成功申請的人士抵港前，須把3日內的指定醫療機構檢測結果傳至本港衛生署。在獲得綠色二維碼後可循特快通道入境，並接受6次強制檢測。不過，若申請人取得粉紅色二維碼，表示來港後或要隔離。本港雖推出「來港易」，但港人入境內地時仍要檢疫，特首林鄭月娥指港府正按中央要求，梳理相關資料，爭取盡快與專家的「對接會面」。

此外，今晚屆滿的社交距離措施，大部分將延長至本月29日。其中，健身中心同一小組或課室內，如所有員工已接種疫苗，就可放寬至多於4人上課，但須分組訓練和全程戴口罩。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/檢疫措施-來港易即日起開通-竹篙灣單位5分鐘爆滿-284829
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