檢疫措施 港增3確診全涉變種 深圳准港人家居隔離

深圳放寬香港入境旅客的檢疫措施，若旅客在當地有可獨自隔離居住的單位，就可把第二星期的檢疫，由酒店改到家居進行，其餘人士入境安排不變，即14日酒店檢疫、7日家居健康監測，以及抵埗時須持有陰性檢測紙本報告。至於本港則明日起收緊檢疫安排，旅客即使驗出抗體仍要檢疫最少14日，有酒店業界批港府未有與他們商討賠償問題。



除不能因有抗體而縮短檢疫期外，原定昨起在機場設立的自費血清抗體測試服務亦已煞停。九龍維景酒店總經理廖惠民昨表示，早前調整風險地區名單後，已令持有抗體陽性結果的旅客由7日增至檢疫21日，再加上現時中風險要檢疫14日，部分入住率較高的酒店未必能延長預訂，對該些酒店影響較大。他又稱，部分旅客在新安排後已取消訂房，但當局沒有與他們商討這方面的賠償方案，已向酒店業主聯會反映。



疫情方面，昨增3宗輸入個案均帶L452R變異病毒株，有兩人分別已打一針或兩針復必泰新冠疫苗，初步確診約有5宗。港府宣布大致維持現有社交距離措施至下月1日，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，目前接種率約五成半，現階段難大幅度放寬措施，又指接種率達八成就較少機會出現大爆發。



另外，醫管局特別探訪安排昨擴展至12間急症及專科醫院，到訪家屬須打齊兩針。有家長昨到明愛醫院探望長期病患兒子，很開心能面對面見兒子，又認為醫院做法妥當、安排大致暢順。