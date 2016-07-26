歐國盃｜警遏非法賭博拘3人檢逾千萬現金

歐國盃決賽將於本港時間下周一凌晨上演，為加強打撃非法賭博活動，警方表示，繼早前拘捕18人及檢獲800萬元現金後，昨日再搗破一個收受賭注中心，檢獲逾1,000萬元現金，拘捕3名年齡介乎26歲至38歲的男子，包括1名集團主腦及2名骨幹成員。警方相信已成功瓦解一個活躍於本地的非法收受賭注集團，行動仍在進行中，並會因應歐國盃期間繼續大力打擊非法賭博，不排除有更多人被捕。

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有組織罪案及三合會調查科總督察張兆樂指，警方在行動中搜查了位於九龍、新界區的3個處所，包括一個位於紅磡的酒店房間，被集團利用作為經營收受非法賭注中心。另外，行動中警方檢獲超過1.2億元港幣的投注紀錄、大批電話、電腦、點鈔機及其他銀行文件等。警方指，是次行動所檢取的現金數量為近年同類案件中最大的一宗。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，「收受賭注」或「營辦處所作收受賭注用途」、「經營賭博場所」，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年；而參與非法賭博，或向收受賭注者投注，最高可被罰款3萬港元及監禁9個月。