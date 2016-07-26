歐國盃｜喬治王子從狂喜至失落 完美展現英格蘭球迷心情

英國威廉王子繼16強淘汰賽後，昨再與妻子凱特和7歲長子喬治王子，到溫布萊球場一同觀看歐國盃決賽英格蘭對意大利。英格蘭隊開賽後不久即有入球，以往在公開場合表現拘謹的喬治難掩興奮之情，與父親威廉高呼慶祝，更與母親開心擁抱。但當英格蘭在互射12碼決勝負時輸掉冠軍寶座，喬治即時一臉失落，同樣不開心的威廉雙手放在其肩上安撫。喬治從狂喜至失落，可說完美展現英格蘭球迷如坐過山車的心情。

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威廉夫婦一直希望王位第三順位繼承人的喬治王子，如普通孩子般長大，有育兒專家指從昨日所看，他們得做到，相信一般英國孩子昨日觀賽時，心情也會與喬治一樣。另外，與喬治的互動中可見威廉夫婦對孩子的愛，而父母往往是孩子模仿的對象，威廉和凱特在賽事中也毫不保留地展示自己的真性情，凱特有一刻也失落地掩面，讓喬治也可以放開拘束展現自己心情。